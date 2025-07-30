Назван объем вкладов физических лиц в банках Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 июля этого года объем вкладов физических лиц в банках Азербайджана составил 15,437 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с 1 июня текущего года объем вкладов увеличился на 374 миллиона манатов или на 2,5 процента, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 1,2 миллиарда манатов или на 8,8 процента.

По состоянию на 1 июля текущего года объем вкладов физических лиц в банках в национальной валюте составил 10,444 миллиарда манатов, а в иностранной валюте - 4,993 миллиарда манатов.

Объем вкладов в национальной валюте по состоянию на 1 июля этого года увеличился на 308 миллионов манатов или 3 процента по сравнению с 1 июня текущего года, а в годовом выражении — на 1,074 миллиарда манатов или 11,5 процента.

А объём вкладов в иностранной валюте по сравнению с показателями на 1 июня текущего года увеличился на 66 миллионов манатов или 1,3 процента, а в годовом выражении - на 182 миллиона манатов или 3,8 процента.