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Казахстан и Турция рассматривают перспективу увеличения экспорта по БТД

Экономика Материалы 29 июля 2025 20:51 (UTC +04:00)
Казахстан и Турция рассматривают перспективу увеличения экспорта по БТД
Фото: EPP Group

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Казахстан и Турция обсуждают перспективу увеличения объемов экспорта нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пятого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией, передаёт Trend со ссылкой на Акорду.

Токаев пригласил турецкие компании принять участие в инвестиционных проектах, направленных на сокращение дефицита электроэнергии в Казахстане, а также в инициативах по добыче полезных ископаемых и развитию природных ресурсов.

В сфере торговли объём двустороннего товарооборота в 2024 году достиг значительной суммы в 5 миллиардов долларов. Казахстан готов поставить на турецкий рынок 34 наименования продукции общей стоимостью 1 миллиард долларов. Президент страны также выступил за расширение ассортимента турецкого экспорта в Казахстан.

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