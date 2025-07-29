Казахстан и Турция рассматривают перспективу увеличения экспорта по БТД

АСТАНА /Trend/ - Казахстан и Турция обсуждают перспективу увеличения объемов экспорта нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пятого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией, передаёт Trend со ссылкой на Акорду.

Токаев пригласил турецкие компании принять участие в инвестиционных проектах, направленных на сокращение дефицита электроэнергии в Казахстане, а также в инициативах по добыче полезных ископаемых и развитию природных ресурсов.

В сфере торговли объём двустороннего товарооборота в 2024 году достиг значительной суммы в 5 миллиардов долларов. Казахстан готов поставить на турецкий рынок 34 наименования продукции общей стоимостью 1 миллиард долларов. Президент страны также выступил за расширение ассортимента турецкого экспорта в Казахстан.