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Король и наследный принц Саудовской Аравии приглашены в Азербайджан

Политика Материалы 29 июля 2025 23:21 (UTC +04:00)
Король и наследный принц Саудовской Аравии приглашены в Азербайджан
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Хранитель Двух Святынь, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц, председатель Совета министров Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд приглашены на 13-й Всемирный градостроительный форум (WUF13), который пройдёт в 2026 году в Баку.

Как сообщает Trend, письма с приглашением от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева 29 июля были переданы заместителю министра иностранных дел Саудовской Аравии Валиду бин Абдулкариму аль-Хурайджи послом Азербайджана в этой стране и постоянным представителем при Организации исламского сотрудничества Шахином Абдуллаевым.

В ходе встречи также были обсуждены двусторонние отношения, пути их укрепления во всех сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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