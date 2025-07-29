Король и наследный принц Саудовской Аравии приглашены в Азербайджан

БАКУ/ Trend/ - Хранитель Двух Святынь, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц, председатель Совета министров Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд приглашены на 13-й Всемирный градостроительный форум (WUF13), который пройдёт в 2026 году в Баку.

Как сообщает Trend, письма с приглашением от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева 29 июля были переданы заместителю министра иностранных дел Саудовской Аравии Валиду бин Абдулкариму аль-Хурайджи послом Азербайджана в этой стране и постоянным представителем при Организации исламского сотрудничества Шахином Абдуллаевым.

В ходе встречи также были обсуждены двусторонние отношения, пути их укрепления во всех сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.