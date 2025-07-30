Назван объем операций по картам American Express в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По данным на конец июня текущего года, количество операций по картам American Express, эмитируемым в Азербайджане финансовыми институтами-резидентами (включая платежные карты статистических единиц), составило 7,3 тысячи единиц, а объем операций - 1,1 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с предыдущим месяцем количество операций с картами American Express сократилось на 0,3 тысячи единиц, или на 3,9 процента, а объем операций - на 0,2 тысяч манатов, или на 22,2 вырос.

Кроме того, в отчетный период количество операций с использованием карт American Express, выпущенных финансовыми институтами-нерезидентами, составило 1,7 тысячи, а объем операций — 1,4 миллиона манатов.

По сравнению с показателем предыдущего месяца количество этих операций осталось неизменным, тогда как объем операций увеличился на 0,5 миллиона манатов, или на 55,5 процента.