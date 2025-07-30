Обсуждены вопросы повышения деловой активности на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялись первые заседания подгрупп - по экономическому росту и по интеграции экономики территорий в местные и международные цепочки создания стоимости для устойчивого заселения, - созданных в целях подготовки проектов "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы" и "II Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"Совместно с коллегами мы выделили цели и планы действий, которые были определены в рамках приоритетов социально-экономического развития Азербайджана. Была отмечена важность разработки эффективных механизмов диверсификации экономики, активного стимулирования инвестиций, поддержки предпринимателей, повышения деловой активности на освобожденных от оккупации территориях, развития частного сектора, совершенствования экспортно-ориентированной модели роста и бизнес-среды", - отмечается в публикации.

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