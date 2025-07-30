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Обсуждены вопросы повышения деловой активности на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)

Экономика Материалы 30 июля 2025 17:59 (UTC +04:00)
Обсуждены вопросы повышения деловой активности на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Фото: Микаил Джаббаров / X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Состоялись первые заседания подгрупп - по экономическому росту и по интеграции экономики территорий в местные и международные цепочки создания стоимости для устойчивого заселения, - созданных в целях подготовки проектов "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы" и "II Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"Совместно с коллегами мы выделили цели и планы действий, которые были определены в рамках приоритетов социально-экономического развития Азербайджана. Была отмечена важность разработки эффективных механизмов диверсификации экономики, активного стимулирования инвестиций, поддержки предпринимателей, повышения деловой активности на освобожденных от оккупации территориях, развития частного сектора, совершенствования экспортно-ориентированной модели роста и бизнес-среды", - отмечается в публикации.

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Обсуждены вопросы повышения деловой активности на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Обсуждены вопросы повышения деловой активности на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Обсуждены вопросы повышения деловой активности на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Обсуждены вопросы повышения деловой активности на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Обсуждены вопросы повышения деловой активности на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Обсуждены вопросы повышения деловой активности на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Обсуждены вопросы повышения деловой активности на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Обсуждены вопросы повышения деловой активности на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
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