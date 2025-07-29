Экспорт ненефтяных товаров из провинции Зенджан достиг 85 млн долларов

БАКУ/ Trend/ - За первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) провинция Зенджан на западе Ирана экспортировала около 41 тысячи тонн ненефтяных товаров на сумму 85 миллионов долларов США.

Об этом сообщил генеральный директор таможенного управления провинции Зенджан Зейн-уль-Абедин Гандж-Ханлу, передает Trend.

По его словам, продукция из Зенджана была отправлена в 20 стран, включая Турцию, Ирак и Туркменистан. Основное внимание по-прежнему уделяется экспортным поставкам в соседние и региональные страны.

Основными экспортными товарами стали цинк, трансформаторы, металлические изделия, бумага и другие промышленные изделия.

В то же время провинция импортировала 48 тысяч тонн товаров на сумму 95 миллионов долларов. В импортном списке — сырьё, производственное оборудование, запасные части, табак, полиэфирные нити и другие промышленные ресурсы. Основными поставщиками выступали 19 стран, включая Турцию, ОАЭ и Швейцарию.

Согласно данным Таможенного управления Ирана, общий экспорт ненефтяных товаров страны за первые три месяца года составил 34,5 миллиона тонн на сумму около 11,7 миллиарда долларов, что на 14,4% и 9,3% меньше по стоимости и объему соответственно, чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт ненефтяной продукции за этот же период составил 9 миллионов тонн на сумму около 13 миллиардов долларов, снизившись на 11,7% в стоимости и на 4,35% по объему по сравнению с прошлым годом.