Токаев едет в Турцию: отношения с Анкарой выходят на новый уровень

БАКУ /Trend/ - Казахстан под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева продолжает курс на последовательное укрепление стратегического сотрудничества с ключевыми зарубежными государствами. Особое место в этом процессе занимает Турция - важный партнер республики по многим направлениям. Очередное заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, которое состоится 29 июля в Анкаре, призвано обозначить переход к новому этапу казахско-турецкого взаимодействия и станет значимой вехой в развитии двусторонних отношений.

С первых дней своего президентства Касым-Жомарт Токаев делает ставку на всестороннее углубление многовекторной внешней политики, в центре которой расширение региональных связей, активизация трансграничной торговли и привлечение прямых иностранных инвестиций. В этом контексте сотрудничество с Турцией получило системный и долгосрочный характер, охватывая экономику, оборону, транспортную инфраструктуру, энергетику и высокие технологии. Так, объем взаимной торговли увеличился с 4 миллиардов долларов США в 2022 году до 6,3 миллиарда в 2024. В ближайшие годы стороны рассчитывают выйти на уровень в 15 миллиардов долларов.

Турецкие инвестиции вносят весомый вклад в модернизацию инфраструктуры и развитие сельского хозяйства Казахстана. Реализуются крупные совместные проекты в сферах оборонной промышленности и цифровых технологий. Только с 2005 по 2024 год совокупный объем вложений из Турции составил от 4,2 до 5,2 миллиарда долларов, при этом в республике зарегистрировано более 3,5 тысяч предприятий с турецким участием. В общей сложности уже завершены 78 проектов на сумму 3 миллиарда долларов, ещё 39 проектов стоимостью 4,2 миллиарда находятся в стадии активной реализации.

Значительное внимание уделяется расширению сотрудничества в области логистики. Казахстан играет ключевую роль в формировании Транскаспийского международного транспортного маршрута, более известного как Средний коридор, соединяющего Китай с Европой через Каспийское море и Турцию. В рамках развития данного направления активно задействованы турецкие компании, принимающие участие в модернизации портовой и дорожной инфраструктуры. Это способствует росту привлекательности маршрута и повышению его эффективности. Поддержка Президента Токаева позволила Казахстану утвердиться в качестве важного транзитного узла Евразии.

Параллельно развивается взаимодействие в сфере обороны и безопасности. Несмотря на различия в геополитической ориентации - Турция активно взаимодействует в рамках НАТО, а Казахстан укрепляет сотрудничество с ЕАЭС, КНР и ООН - обе страны демонстрируют прагматичный подход к выстраиванию двусторонних отношений. В рамках предстоящего заседания ожидается подписание новых соглашений, в том числе по вопросам научно-технического обмена, подготовки специалистов и совместных разработок в оборонной отрасли.

Особое значение в повестке двустороннего сотрудничества придается вопросам устойчивого развития, защиты окружающей среды и продвижения "зеленой" энергетики. Президент Казахстана неоднократно подчеркивал необходимость перехода к устойчивым моделям роста, и взаимодействие с Турцией в этих сферах позволяет формировать общую климатическую повестку, включая инициативы по развитию возобновляемых источников энергии, водосбережению и борьбе с опустыниванием.

Активно развиваются проекты в сфере цифровой трансформации. Казахстан и Турция осуществляют совместные инициативы в IT-секторе, включая стартапы, большие данные и искусственный интеллект. Создаются платформы для сотрудничества между предпринимателями, инноваторами и инвесторами, что способствует росту трансграничных связей и развитию малого и среднего бизнеса.

Казахстан и Турция также демонстрируют высокий уровень политического доверия. Турция одной из первых признала независимость Казахстана в декабре 1991 года. Подписание Соглашения о стратегическом партнерстве в 2009 году, а также учреждение Совета стратегического сотрудничества в 2012 году стали важными этапами в развитии двусторонних связей. В 2022-2023 годах сотрудничество было выведено на уровень углубленного стратегического сотрудничества. Обе страны активно координируют свои действия на международной арене - в рамках ООН, Организации тюркских государств, а также на площадках международных форумов и выставок.

Сегодня Казахстан под руководством Касым-Жомарта Токаева воспринимается как надежный партнер, последовательно продвигающий принципы открытости, устойчивого развития и технологического прогресса. Предстоящая встреча глав государств станет не только символом высокого уровня двустороннего диалога, но и шагом к формированию новой архитектуры партнерства, основанного на прагматизме, взаимной выгоде и стратегическом расчете.