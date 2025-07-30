EAPCA назначил руководителя протокола в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - Совет евро-атлантического партнерства азербайджанцев (EAPCA - Euro-Atlantic Partnership Council of Azerbaijanis) назначил Замига Юнисова руководителем протокола в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе организации.

Замиг Юнисов является организатором международных конференций и культурных мероприятий, автором ряда проектов, заместителем председателя правления Общественного объединения "Müəllif Hüquqları Uğrunda".

"Данное назначение направлено на обеспечение более системной, протокольной и соответствующей международным стандартам деятельности организации в регионе. Многолетний опыт Замига Юнисова в области протокола, международных связей, организации мероприятий и общественных коммуникаций сыграл ключевую роль при его назначении на эту должность", - говорится в сообщении.

В сообщении EAPCA отмечается, что перед новым руководителем протокола стоят следующие основные задачи:

Приём и сопровождение делегаций EAPCA в Азербайджане;

Организация международных мероприятий на высоком уровне;

Координация протокольных и организационных вопросов внутри страны;

Обеспечение связей с общественностью по официальным мероприятиям организации.

Напомним, что EAPCA является одной из авторитетных транснациональных организаций, занимающихся защитой прав азербайджанцев, проживающих в Европе и Атлантическом регионе, развитием связей с диаспорой и продвижением азербайджанской истины на международных площадках.

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