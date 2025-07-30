Стали известны объёмы кредитов микропредпринимателям в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - По состоянию на конец июня 2025 года объём кредитов, выданных микропредпринимателям в Азербайджане, составил 3,202 млрд манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По сравнению с концом мая показатель увеличился на 12,4 млн манатов или 0,4%. Напомним, что на конец мая объём таких кредитов составлял 3,190 млрд манатов.

В структуре бизнес-кредитов объём портфеля, выданного азербайджанскими банками, на конец июня достиг 15,144 млрд манатов.

По данным на 1 июля, в Азербайджане насчитывается 184,4 тыс. субъектов микропредпринимательства, что составляет 91,4% от общего числа коммерческих организаций в стране.

Основная их часть создана в сферах "Торговля; ремонт автотранспортных средств" (35%), "Предоставление услуг в прочих областях" (11,3%), "Строительство" (9,2%), "Профессиональная, научная и техническая деятельность" (7,8%) и "Сельское, лесное и рыболовное хозяйство" (6,5%).