Установленная мощность ВИЭ в Азербайджане достигнет 2000 МВт

БАКУ /Trend/ - К концу 2027 года установленная мощность в сфере возобновляемой энергии в Азербайджане достигнет 2 тысяч мегаватт.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии Джавид Абдуллаев на церемонии открытия Центра передового опыта и мастерских по "Эксплуатации установок и оборудования возобновляемых источников энергии", организованной в Бакинском государственном центре профессионального образования по технике и технологиям.

По его словам, первый этап работ в области возобновляемых источников энергии завершится в 2027 году. Второй этап планируется завершить к 2030 году.

Отметим, что по данным на конец прошлого года, установленная мощность электростанций на основе ВИЭ в Азербайджане составляла 1 792,64 мегаватта, что эквивалентно примерно 21,3 процента от общей установленной мощности энергосистемы страны.

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