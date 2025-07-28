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Сбой в информационной системе "Аэрофлота" не повлиял на работу Бакинского аэропорта

Общество Материалы 28 июля 2025 19:18 (UTC +04:00)
Сбой в информационной системе "Аэрофлота" не повлиял на работу Бакинского аэропорта

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Задержка рейсов российской авиакомпании "Аэрофлот" из-за сбоя в информационной системе не повлияла на деятельность Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Об этом в понедельник сообщили в ответ на запрос Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

"Все рейсы авиакомпании принимаются и обслуживаются в обычном режиме без изменений в графике или процессах", — сообщили в аэропорту.

Отметим, что российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за сбоя в информационной системе отменила 42 авиарейса из Москвы. Авиакомпания призвала уточнять актуальную информацию о рейсах на официальном сайте аэропорта.

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