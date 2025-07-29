Продлен срок ареста сотрудника госагентства по туризму, задержанного СГБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках уголовного дела, возбужденного в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, продлен срок ареста сотрудника аппарата Государственного агентства по туризму Ниджата Гусейнова.

Как сообщает во вторник Trend, сегодня Сабаильский районный суд вынес решение на основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием.

На основании решения суда срок ареста Ниджата Гусейнова продлен на 2 месяца.

Отметим, что Н.Гусейнов был задержан СГБ 4 марта текущего года, ему было предъявлено обвинение по статье 308 УК АР (злоупотребление должностными полномочиями).

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