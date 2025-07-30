Technion выразил надежду на расширение Центра кибербезопасности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Надеемся, что в ближайшие годы возможности Центра кибербезопасности Азербайджана будут еще больше расширены.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил генеральный директор Израильского технологического института Technion Моти Егер во время выступления на очередном выпускном в Центре кибербезопасности Азербайдана.

Он отметил, что для него является большой честью принимать участие в этом значимом для обеих стран мероприятии в качестве нового генерального директора Technion.

"Центр кибербезопасности Азербайджана, созданный совместно министерством цифрового развития и транспорта, Агентством по инновациям и цифровому развитию и Израильским технологическим институтом Technion, уже подготовил 380 специалистов по кибербезопасности.

В каждой группе 100 выпускников, и многие из них сегодня работают на ключевых позициях в растущей киберэкосистеме Азербайджана",- сказал он.

Моти Егер отметил, что мы живем в эпоху стремительных технологических перемен, где особенно активно развиваются искусственный интеллект, большие данные и кибербезопасность.

"Эти инструменты предлагают большие возможности, но их следует использовать с осторожностью и ответственностью.

В Technion мы убеждены, что знания должны быть доступными, но обращаться с ними следует с мудростью.

Поэтому мы фокусируемся на подготовку квалифицированных профессионалов, способгных защитить цифровой мир, на который мы все полагаемся", - отметил гендиректор.

Он также подчеркнул стратегическую и дружественную природу отношений между Израилем и Азербайджаном:

"Мы гордимся совместной работой и верим, что сотрудничество в рамках этого проекта будет расширяться в ближайшие годы", - сказал Моти Егер.

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