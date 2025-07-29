Безвизовый режим с Турцией укрепит нашу дружбу и углубит взаимное доверие - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении укреплять сотрудничество с Турцией в областях цифровых технологий, образования, здравоохранения и гуманитарных связей, передает Trend со ссылкой на Акорду.

"Безвизовый режим укрепит нашу дружбу, повысит взаимное доверие и откроет путь к новым достижениям", – отметил Токаев, комментируя решение предоставить гражданам Турции право пребывания в Казахстане без визы сроком до 90 дней.

Глава государства поздравил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением Международной выставки оборонной промышленности IDEF 2025 и отметил значительные достижения Турции в оборонной и военно-технической сферах.

Одной из тем переговоров стала совместная разработка IT-технологий. Президент подчеркнул, что в этой области открываются широкие возможности для укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

Также Токаев отметил приоритетное внимание, уделенное гуманитарному взаимодействию. В настоящее время более 12 тысяч казахстанских студентов обучаются в Турции, тогда как около 300 турецких студентов учатся в вузах Казахстана.

Президент выразил благодарность турецкому руководству за поддержку образовательных инициатив. Он сообщил, что в Южно-Казахстанском педагогическом университете откроется филиал университета Гази, начаты работы по созданию двух школ Фонда Маариф, а также ведется подготовка к открытию филиала университета Медиполь на базе Медицинского университета Астана.

Кроме того, достигнута договоренность о подготовке казахстанских медицинских специалистов в ведущих клиниках Турции. Перспективным направлением названы и совместные инициативы в сфере туризма.