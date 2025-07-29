Казахстан — крупнейшая экономика в регионе и наш главный торговый партнёр - Эрдоган

АСТАНА/ Trend/ - Президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, в ходе которых обсудили ключевые мировые вопросы и выразили обеспокоенность эскалацией вооруженных конфликтов, передает Trend со ссылкой на Акорду.

Лидеры обеих стран подчеркнули необходимость мирного урегулирования конфликтов посредством дипломатии. Токаев отметил особую роль Эрдогана в разрешении российско-украинского конфликта и подтвердил общую позицию Казахстана и Турции по реформированию Организации Объединенных Наций и сохранению территориальной целостности всех государств.

"Казахстан выступает за сохранение территориальной целостности всех стран. Казахстан и Турция продолжат эффективное сотрудничество на международной арене", — заявил Токаев, подчеркнув планы по углублению взаимодействия в рамках Организации тюркоязычных государств.

Эрдоган охарактеризовал переговоры как плодотворные и отметил экономическое лидерство Казахстана в регионе. "Казахстан — крупнейшая экономика в регионе и наш главный торговый партнер. Мы обсудили широкий круг вопросов — от обороны и энергетики до транспорта, науки и технологий. Рассмотрели перспективы сотрудничества в добыче минеральных и редких металлов, расширение экспорта казахстанской нефти через Турцию, а также развитие Транскаспийского транспортного маршрута — современного аналога Шелкового пути", — сказал Эрдоган.

Президент Турции также приветствовал решение Казахстана предоставить гражданам Турции безвизовый въезд сроком до 90 дней, что, как ожидается, повысит туристический и деловой обмен между странами.

В завершение встречи Токаев выразил благодарность за конструктивный диалог и пригласил Эрдогана посетить Казахстан в удобное для него время.