Мины — это не только пережиток прошлого, но и продолжающаяся угроза для людей и животных - Хикмет Гаджиев

БАКУ/Trend/ - Мины — это не только пережиток прошлого, но и продолжающаяся угроза для людей и животных.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"В горах Кяльбаджара от взрыва противопехотной мины, установленной Арменией в период оккупации, на этот раз пострадала собака. К счастью, благодаря оперативному вмешательству азербайджанской военной медицинской бригады пострадавшему животному была оказана неотложная медицинская помощь. Угрозы для её жизни больше нет", - написал он.

Х.Гаджиев отметил, что с 2020 года жертвами заминированных территорий, оставленных Арменией, стали более 400 гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана.

"Мины, остающиеся в земле на протяжении многих лет, вызывают эрозию почвы и уничтожают природную растительность", - добавил он.