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Как восстанавливаются старинные азербайджанские ковры (ФОТО)

Интересное Материалы 29 июля 2025 15:07 (UTC +04:00)
Как восстанавливаются старинные азербайджанские ковры (ФОТО)
Фото: Азербайджанский национальный музей ковра

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В реставрационном отделе Азербайджанского национального музея ковра систематически проводятся комплексные работы, направленные на сохранение и восстановление уникальных экспонатов с учётом их оригинального облика. Особое внимание уделяется коврам, вышивкам и другим образцам текстильного искусства, которые со временем подвергаются выцветанию, механическим повреждениям и т.д. Об этом сообщает Trend Life.

Данная деятельность служит сохранению нашего культурного наследия.

Специалисты-реставраторы проводят тщательный анализ состояния каждого предмета, используя как традиционные методы реставрации - восстановление утраченных нитей, укрепление основы и правильная чистка, так и современные технологии. Все работы ведутся с максимальным вниманием к сохранению аутентичности и оригинального внешнего вида экспонатов.

Особое значение имеет сохранение ковров - одного из ключевых элементов национального художественного наследия, отражающего богатство традиций и мастерство наших предков. Благодаря кропотливой реставрационной работе такие шедевры не только восстанавливаются, но и сохраняют свою историческую и культурную ценность, позволяя посетителям музея ознакомиться с живой историей через искусство.

Эти усилия способствуют как продлению жизни музейных экспонатов, так и поддержке традиционных ремёсел. Работа реставрационного отдела музея является неотъемлемой частью процесса сохранения духовного богатства народа и передачи его будущим поколениям.

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Как восстанавливаются старинные азербайджанские ковры (ФОТО)
Как восстанавливаются старинные азербайджанские ковры (ФОТО)
Как восстанавливаются старинные азербайджанские ковры (ФОТО)
Как восстанавливаются старинные азербайджанские ковры (ФОТО)
Как восстанавливаются старинные азербайджанские ковры (ФОТО)
Как восстанавливаются старинные азербайджанские ковры (ФОТО)
Как восстанавливаются старинные азербайджанские ковры (ФОТО)
Как восстанавливаются старинные азербайджанские ковры (ФОТО)
Как восстанавливаются старинные азербайджанские ковры (ФОТО)
Как восстанавливаются старинные азербайджанские ковры (ФОТО)
Как восстанавливаются старинные азербайджанские ковры (ФОТО)
Как восстанавливаются старинные азербайджанские ковры (ФОТО)
Как восстанавливаются старинные азербайджанские ковры (ФОТО)
Как восстанавливаются старинные азербайджанские ковры (ФОТО)
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