Турецкая компания планирует проекты в сфере здравоохранения и промышленности в Казахстане

АСТАНА /Trend/ - Турецкий диверсифицированный конгломерат YDA Holding намерен расширить своё присутствие в Казахстане за счёт новых проектов в области здравоохранения, промышленности и логистики, сообщает Trend со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о данных инициативах на встрече с Хусейном Арсланом, председателем правления YDA Holding. В настоящее время компания реализует три крупных проекта по строительству и эксплуатации многопрофильных больниц в Туркестане, Астане и Петропавловске. Кроме того, планируется расширение многопрофильных производственных мощностей YDA Industrial Park и строительство нового завода по производству сэндвич-панелей в Астане.

Также Х.Арслан представил предложение компании по созданию мультимодального транзитного хаба в портовом городе Актау, направленного на укрепление региональных логистических возможностей Казахстана.

Президент Токаев высоко оценил долгосрочный стратегический интерес YDA Holding и отметил растущий вклад компании в развитие ключевых отраслей экономики страны.

Основанная в 1954 году, группа компаний YDA непрерывно расширяется, опираясь на более чем полувековой опыт в отрасли. Её первый строительный и подрядный бизнес — AKSA Construction — был создан пятьдесят лет назад, а YDA Construction — 32 года назад в честь Яшара Деде Арслана, почётного президента и основателя Группы.