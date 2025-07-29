Бронирование мощностей Трансбалканского газопровода выросло в 2,6 раза на фоне первых поставок азербайджанского газа в Украину

БАКУ/Trend/ - По итогам аукциона, проведённого на платформе RBP на август 2025 года, было забронировано 20% пропускной способности Трансбалканского газового коридора, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство энергетики Украины.

"Напомним, что благодаря усилиям министерства энергетики Украины ранее была открыта возможность импорта природного газа в Украину по этому маршруту — через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову. Реализация нового совместного продукта по бронированию мощностей, инициированного Минэнерго совместно с Оператором газотранспортной системы Украины, позволила снизить стоимость транспортировки по Трансбалканскому коридору на 25%. Это, в свою очередь, открыло дополнительные возможности для диверсификации источников поставок и более эффективного использования украинских подземных хранилищ газа", - говорится в сообщении ведомства.

Как сказала министр энергетики Украины Светлана Гринчук, маршрут через Трансбалканский коридор расширяет доступ Украины к ресурсам с южного направления и предоставляет возможность закупать газ у новых стран-экспортёров: "Кроме того, он создаёт привлекательные условия для европейских трейдеров по использованию наших ПХГ".

В ведомстве отметили, что доступ к бронированию мощностей по Трансбалканскому направлению стал возможен с июня текущего года, и уже сегодня наблюдается устойчивый рост интереса со стороны участников рынка.

"На конец 2024 года установлен уровень гарантированной мощности в размере 7 млн куб. м в сутки. В настоящее время прорабатывается вопрос увеличения этой мощности до 11,5 млн куб. м в сутки в 2025 году", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, что Украина впервые начала импорт азербайджанского газа по Трансбалканскому маршруту.

Так, группа компаний «Нафтогаз» подписала первое соглашение с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в Группу SOCAR, о закупке азербайджанского природного газа.

Впервые газ поставляется по Трансбалканскому маршруту через коридор Болгария-Румыния-Украина в тестовом режиме.

"Объём поставки небольшой, но это стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству. Это также очередной пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины", - заявил генеральный директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

В SOCAR Energy Ukraine, в свою очередь, сказали, что 24 июля 2025 года c Группой «Нафтогаз» было подписано соглашение о пробных поставках газа.

«Газ будет транспортироваться в Украину через Болгарию. Следует отметить, что впервые в истории газ азербайджанского происхождения будет транспортироваться в Украину», - сказали в компании.