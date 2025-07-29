Турецкая логистическая компания готовится реализовать проекты в четырех городах Казахстана

АСТАНА/ Trend/ - Лидер турецкого логистического рынка - компания S Sistem Lojistik планирует расширить деятельность в нескольких ключевых городах Казахстана - Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и Актобе, сообщает Trend со ссылкой на Акорду.

Во время встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с председателем совета директоров S Sistem Lojistik Хусейном Барлином обсуждались перспективы создания долгосрочного партнёрства в логистическом секторе в поддержку цели Казахстана стать крупным транзитным хабом Евразии за счёт развития Среднего коридора.

Президент Токаев выразил поддержку инициативе S Sistem Lojistik по созданию логистического центра в Международном аэропорту Актобе, проект которого реализуется совместно с АО «Казпочта».

Барлин рассказал о планах по расширению присутствия компании в других крупных городах страны с целью улучшения логистической инфраструктуры, сокращения сроков транзита и увеличения экспортного потенциала.

Отметим, что S Sistem Lojistik является ведущим игроком в сфере логистических инноваций в Турции, используя обширную складскую инфраструктуру, стратегически расположенную в ключевых авиаузлах страны — Стамбуле, Анкаре, Измире и Анталье.