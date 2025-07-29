АБР представил новую Стратегию партнерства с Азербайджаном на 2025–2029 годы

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) представил новую Стратегию странового партнёрства (CPS) с Азербайджаном на период 2025–2029 годов, передаёт Trend со ссылкой на Банк.

В стратегии акцент сделан на создание добавленной стоимости, интеграцию и устойчивость как ключевые условия достижения национальных целей развития.

В течение следующих пяти лет стратегия будет сосредоточена на двух основных направлениях: содействие развитию зелёной и диверсифицированной экономики, а также продвижение низкоуглеродной связности и инклюзивного роста.

«Начав новый этап партнёрства между АБР и Азербайджаном, мы сосредоточим усилия на построении устойчивой экономики, поддержке роста, ориентированного на частный сектор, укреплении финансовой системы и развитии регионального сотрудничества», – отметила директор АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал. – «Посредством стратегических инвестиций и совместных усилий мы стремимся поддержать приоритеты страны в области развития, продвигать региональные инициативы и строить процветающее будущее для народа Азербайджана».

CPS соответствует национальным стратегиям развития Азербайджана и направлена на преодоление ключевых вызовов с использованием возможностей для устойчивого и зелёного роста. Среди стратегических приоритетов – создание конкурентоспособной экономики за счёт развития инноваций, высокотехнологичных товаров и услуг, а также подготовки квалифицированной рабочей силы.

Для достижения максимального эффекта стратегия выходит за рамки роста ВВП, уделяя внимание выгодам для населения, окружающей среды и глобальных общественных благ. На ближайшие пять лет предусмотрены инициативы, направленные на ускорение климатических действий, управление рисками стихийных бедствий, продвижение гендерного равенства и цифровую трансформацию.