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В ближайшее время в Нахчыванском промпарке начнутся инфраструктурные работы - Эльчин Кязимов

Экономика Материалы 30 июля 2025 14:58 (UTC +04:00)
В ближайшее время в Нахчыванском промпарке начнутся инфраструктурные работы - Эльчин Кязимов

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Нахчыванском промышленном парке начнутся инфраструктурные работы.

Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь Агентства развития экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Эльчин Кязимов.

"Указом главы государства от 5 декабря 2024 года в Нахчыване создан промышленный парк площадью 310 гектаров. Определены приоритетные направления деятельности промышленного парка. Так, в промышленном парке предусмотрены производство продуктов питания, продукции химической промышленности, переработка отходов, черных и цветных металлов, производство строительных материалов, машин и оборудования, мебели, текстиля, одежды, бумаги и бумажных изделий и т.д. В ближайшее время в индустриальном парке начнутся инфраструктурные работы. Также будет осуществляться прием заявок предпринимателей.

Начало работы Нахчыванского промышленного парка позволит повысить уровень занятости населения, увеличить ассортимент местной продукции, ускорить экономическое развитие региона, эффективно использовать сырьевые ресурсы", - сказал он.

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