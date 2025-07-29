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Китай и Азербайджан открыли новую главу стратегического партнёрства - посол

Политика Материалы 29 июля 2025 20:26 (UTC +04:00)
Китай и Азербайджан открыли новую главу стратегического партнёрства - посол

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Айгюн Балиярли
Айгюн Балиярли
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БАКУ /Trend/ – Китай и Азербайджан открыли новую главу стратегического партнёрства.

Как передаёт Trend, об этом заявила посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй на приёме в Баку по случаю 98-й годовщины основания Народно-освободительной армии Китая.

Она отметила, что плодотворное сотрудничество в различных областях дало мощный импульс развитию двух стран, а также принесло ощутимую пользу обоим народам.

Посол напомнила, что в апреле этого года, во время третьего государственного визита Президента Ильхама Алиева в Китай, Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Ильхам Алиев подписали совместное заявление об установлении всеобъемлющего стратегического партнёрства между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой, открыв новую историческую главу в китайско-азербайджанских отношениях.

«Китай готов вместе с Азербайджаном содействовать взаимовыгодному сотрудничеству на благо наших народов», – подчеркнула Лу Мэй.

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