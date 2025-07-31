Перезапуск партнерства: Иран и Таджикистан нацелены на рост торговли и развитие инфраструктуры

БАКУ Trend/ - В середине 2010-х годов отношения между Ираном и Таджикистаном пережили сложный период из-за политических разногласий. Но, начиная с 2019 года, страны начали восстанавливать диалог и постепенно сближаться. Важным шагом стало введение безвизового режима в 2024 году, а в январе 2025-го Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил Таджикистан. Во время этого визита в Душанбе подписали сразу 23 документа о сотрудничестве.

Эти документы охватывают самые разные сферы - политику, экономику, торговлю, энергетику, инфраструктуру и транспорт, а также культурный и образовательный обмен, безопасность, цифровые технологии, горнодобычу, сельское хозяйство, здравоохранение, работу таможни и полиции, электронные системы и продовольственную безопасность.

В мае, когда в Душанбе приехал первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, стороны подписали ещё четыре важных меморандума. Они касаются развития сотрудничества в области труда, создания совместного технологического центра для поддержки инноваций и обмена опытом, улучшения железнодорожного сообщения для лучшей связи в регионе, а также решения финансовых вопросов между иранской компанией Farab и министерством энергетики Таджикистана. А 30 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел в Душанбе переговоры с Президентом Эмомали Рахмоном.

Экономическое сотрудничество между странами заметно оживилось. В 2024 году товарооборот достиг 377,7 миллиона долларов - почти на 50 процентов больше, чем годом раньше. За первые три месяца 2025 года он вырос на 42,9 процента и составил 110,6 миллиона долларов. Страны ставят перед собой амбициозную цель - довести объём торговли до 1 миллиарда долларов. Для этого потребуется не просто постепенный рост, но и серьёзные изменения в торговой инфраструктуре, финансовых механизмах и диверсификация в направлении новых, более прибыльных отраслей. Подписанные в январе и мае 2025 года соглашения должны помочь раскрыть большой неиспользованный потенциал в сотрудничестве.

Ключевые совместные проекты охватывают энергетику, инфраструктуру, транспорт, безопасность и технологии.

Сангтудинская ГЭС-2 в Хатлонской области Таджикистана является краеугольным камнем ирано-таджикского энергетического сотрудничества. Строительство началось 20 февраля 2006 года после подписания протокола в Душанбе в январе 2005 года. Общий бюджет строительства оценивался в 220 миллионов долларов США, из которых Иран предоставил льготный кредит в размере 180 миллионов долларов, а правительство Таджикистана вложило 40 миллионов долларов. Иранская компания Sangob выступала подрядчиком и оператором станции. Установленная мощность ГЭС составляет 220 мегаватт, она рассчитана на выработку одного миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. Первый блок был введён в эксплуатацию 6 сентября 2011 года, второй агрегат запустили 10 сентября 2014 года.

В транспортной сфере особое внимание уделяется развитию транзитных маршрутов и обеспечению доступа к морским портам. Одним из ключевых проектов в этом направлении стал тоннель "Истиклол" длиной около 5 километров, который находится примерно в 80 километрах к северо-западу от Душанбе. Он соединяет центральные и северные регионы Таджикистана, позволяя сократить время в пути между Душанбе и Худжандом с пяти до четырёх часов.

Строительство тоннеля началось в 2003 году при участии иранских инженеров. На первом этапе тоннель ввели в эксплуатацию в 2006 году, но полное завершение проекта затянулось. После улучшения отношений между странами в 2019 году работы вновь активизировались. Изначально стоимость проекта оценивалась в 39 миллионов долларов, а Иран выделил дополнительно 5,5 миллиона долларов для завершения второго этапа. Полное завершение всех работ планировалось к концу сентября 2024 года.

Кроме того, для Таджикистана, не имеющего выхода к морю, доступ к иранским портам является одним из приоритетов. Страна заинтересована в использовании портов Чабахар и Бандар-Аббас, чтобы выйти на международные торговые маршруты. Одновременно с этим Таджикистан развивает железнодорожное сообщение. В мае 2025 года был подписан меморандум о взаимопонимании между Таджикскими и Иранскими железными дорогами, касающийся транзита иранских вагонов через территорию Таджикистана. В Иране также планируют расширять свою железнодорожную сеть, чтобы соединиться с городами Центральной Азии, включая Душанбе.

В последние месяцы сотрудничество между Ираном и Таджикистаном активно расширяется и охватывает всё больше отраслей. Подписаны новые соглашения в сферах цифровой трансформации, промышленности, фармацевтики и занятости. Объявленный Таджикистаном период цифровизации на 2025-2030 годы совпадает с заявленной готовностью Ирана делиться своими научно-технологическими наработками, что создаёт благоприятную основу для совместных проектов в этих направлениях.

Накануне визита Президента Ирана в январе текущего года таджикская сторона также рассекретила данные о месторождениях золота и вольфрама. Этот шаг рассматривается как сигнал к привлечению иранских инвестиций в горнодобывающий сектор страны.

Параллельно ведутся переговоры об инвестиционных возможностях в фармацевтической отрасли и обрабатывающей промышленности, что свидетельствует о стремлении сторон к долгосрочному и более диверсифицированному экономическому партнёрству.

Иран и Таджикистан являются членами ключевых региональных организаций, которые способствуют экономической интеграции и сотрудничеству. Организация экономического сотрудничества (ОЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) особенно актуальны. Иран подписал меморандум о присоединении к ШОС в сентябре 2022 года. Таджикистан рассматривает торгово-экономическое и транспортное сотрудничество со странами-членами ОЭС как краеугольный камень своей внешней политики, при этом товарооборот достиг 33 процента от общего объема внешней торговли Таджикистана в 2024 году.

Таким образом, несмотря на трудности в прошлом, Иран и Таджикистан смогли наладить отношения и начать активно развивать сотрудничество. За последние годы они подписали десятки соглашений, вместе осуществили запуск или продолжили важные проекты в энергетике, транспорте, технологиях и других сферах. Торговля между странами заметно выросла, и в 2024 году увеличилась почти на 50 процентов. Совместное строительство гидроэлектростанции и строительство тоннеля «Истиклол», показывают, что партнёрство не ограничивается словами, а реально работает.