НПЗ STAR значительно увеличил производство авиатоплива в мае

БАКУ /Trend/ – Нефтеперерабатывающий завод STAR, принадлежащий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, значительно увеличил объёмы производства авиатоплива в мае 2025 года, сообщает Trend со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетических рынков (EPDK) Турции.

Согласно опубликованной информации, в мае текущего года на заводе было произведено 199 547 тонн авиатоплива, что на 58,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объём производства составил 125 650 тонн.

Отметим, что STAR за отчетный период импортировал почти 796 302 тонн нефти в мае 2025 года, по сравнению с 973 110 тоннами в мае 2024 года (снижение на 18,2 процента).

НПЗ STAR начал свою работу 19 октября 2018 года. Он обеспечивает интеграцию нефтепереработки и нефтехимии и является крупнейшей инвестицией в реальный сектор экономики Турции.

С конца 2024 года мощность переработки нефти на заводе достигла 13 миллионов тонн в год. STAR производит различные нефтепродукты, включая дизель, нафту и авиатопливо. Его ежегодное производство нафты почти полностью покрывает потребности в сырье для нефтехимического комплекса Petkim.