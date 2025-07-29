Приглашаем турецких инвесторов к активному участию в масштабных проектах - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал турецкий бизнес к активному участию в крупных инфраструктурных и энергетических проектах в стране, сообщает Trend со ссылкой на Акорду.

"В настоящее время в нашей стране работают около 4 тысяч турецких компаний. Совместно с ними реализован ряд проектов на сумму 6 миллиардов долларов", — заявил глава государства, выступая по итогам встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Токаев подчеркнул готовность Казахстана предоставить особые льготы турецким инвесторам и отметил перспективы в логистике, энергетике и агросекторе. По его словам, около 85% сухопутных грузоперевозок между Европой и Китаем проходят через Казахстан, а развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута открывает возможности для углубления двустороннего сотрудничества.

"Мы осуществляем модернизацию железных дорог, строительство автодорог и обновление портовой инфраструктуры на Каспии. Приглашаем турецкие компании к участию в этих проектах", — добавил Президент.

Особое внимание на встрече стороны уделили энергетике. В настоящее время через нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан в Турцию ежегодно поставляется 1,4 миллиона тонн казахстанской нефти. Токаев сообщил о намерении увеличить объем экспорта и выразил заинтересованность в привлечении турецких инвестиций в строительство электростанций и развитие альтернативной энергетики.

Также он назвал сельское хозяйство одним из ключевых направлений взаимодействия. Казахстан экспортирует в Турцию значительные объемы зерна и другой агропродукции, а также заинтересован в применении турецких технологий для цифровизации АПК, повышения производительности труда и развития переработки.