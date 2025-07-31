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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 31 июля

Экономика Материалы 31 июля 2025 09:21 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 31 июля

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 31 июля.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9440 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0419 маната, 100 российских рублей – 2,0968 маната.

Валюты

код

курс

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.944

1 австралийский доллар

AUD

1.0996

1 белорусский рубль

BYN

0.5732

1 болгарский леви

BGN

0.9939

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1223

1 чешская крона

CZK

0.0791

1 китайский юань

CNY

0.2364

1 датская крона

DKK

0.2605

1 грузинский лари

GEL

0.6286

1 гонконгский доллар

HKD

0.2166

1 индийская рупия

INR

0.0194

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.2558

10000 иранских риалов

IRR

0.0294

1 шведская крона

SEK

0.174

1 швейцарский франк

CHF

2.0919

1 израильский шекель

ILS

0.5027

1 канадский доллар

CAD

1.2304

1 кувейтский динар

KWD

5.5586

100 казахских тенге

KZT

0.313

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.4858

1 молдавский лей

MDL

0.1003

1 норвежская крона

NOK

0.1653

100 узбекских сомов

UZS

0.0136

100 пакистанских рупий

PKR

0.5996

1 польский злотый

PLN

0.4552

1 румынский лей

RON

0.3831

100 российских рублей

RUB

2.0968

1 сербский динар

RSD

0.0166

1 сингапурский доллар

SGD

1.3136

1 саудовский риал

SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.3143

1 турецкая лира

TRY

0.0419

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0407

100 японских йен

JPY

1.1419

1 новозеландский доллар

NZD

1.0074

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