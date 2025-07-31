Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 31 июля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 31 июля.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9440 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0419 маната, 100 российских рублей – 2,0968 маната.

Валюты код курс 1 доллар США USD 1.7 1 евро EUR 1.944 1 австралийский доллар AUD 1.0996 1 белорусский рубль BYN 0.5732 1 болгарский леви BGN 0.9939 1 дирхам ОАЭ AED 0.4628 100 южнокорейских вон KRW 0.1223 1 чешская крона CZK 0.0791 1 китайский юань CNY 0.2364 1 датская крона DKK 0.2605 1 грузинский лари GEL 0.6286 1 гонконгский доллар HKD 0.2166 1 индийская рупия INR 0.0194 1 британский фунт стерлингов GBP 2.2558 10000 иранских риалов IRR 0.0294 1 шведская крона SEK 0.174 1 швейцарский франк CHF 2.0919 1 израильский шекель ILS 0.5027 1 канадский доллар CAD 1.2304 1 кувейтский динар KWD 5.5586 100 казахских тенге KZT 0.313 1 катарский риал QAR 0.4664 1 кыргызский сом KGS 0.0195 100 венгерских форинтов HUF 0.4858 1 молдавский лей MDL 0.1003 1 норвежская крона NOK 0.1653 100 узбекских сомов UZS 0.0136 100 пакистанских рупий PKR 0.5996 1 польский злотый PLN 0.4552 1 румынский лей RON 0.3831 100 российских рублей RUB 2.0968 1 сербский динар RSD 0.0166 1 сингапурский доллар SGD 1.3136 1 саудовский риал SAR 0.4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) xdr 2.3143 1 турецкая лира TRY 0.0419 1 туркменский манат TMT 0.4857 1 украинская гривна UAH 0.0407 100 японских йен JPY 1.1419 1 новозеландский доллар NZD 1.0074

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!