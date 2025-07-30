Сахиба Гафарова встретилась со спикером Палаты депутатов Бразилии (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках своего рабочего визита в Швейцарскую Конфедерацию провела встречу со спикером Палаты депутатов Федеративной Республики Бразилия Хьюго Моттой, передает Trend.

Как отмечалось на встрече, несмотря на географическую удалённость между нашими странами, имеются возможности для дальнейшего расширения связей как на двусторонний, так и на многосторонней основах. Было упомянуто, что в 2023-м году исполнилось 30 лет со установления дипломатических отношений между нашими странами и что наряду с существующими высокоуровневыми отношениями между нашими государствами налажены также и хорошие связи между двумя парламентами.

В ходе беседы было сказано, что 6-я Всемирная Конференция Спикеров Парламентов предоставляет прекрасную возможность для обмена мнениями по вопросам, представляющим общий интерес для законодательных органов, и была акцентирована значимость сотрудничества на столь весомых международных площадках. Выражалось удовлетворение наличием тесных контактов между парламентскими группами дружбы обеих стран, способствующих расширению сотрудничества между парламентами. Проводимые встречи и политический диалог служат углублению связей между парламентами. Кроме того, вновь была отмечена необходимость межпарламентского сотрудничества в совместной борьбе с существующими в современном мире вызовами.

На встрече было отмечено предстоящее проведение COP30 в Бразилии, а также успешное проведение в прошлом году Азербайджаном у себя COP29. Собеседники сказали, что посетившие Азербайджан в рамках этого важного глобального мероприятия члены бразильской делегации выразили удовлетворение гостеприимством азербайджанского народа и высоким уровнем организации мероприятия. Парламентская встреча, организованная совместно Милли Меджлисом и Межпарламентским Союзом в рамках COP29, прошла успешно, и на ней обсуждались вопросы обмена опытом и возможности взаимодействия в организации Парламентской конференции, которая состоится в рамках COP30 в Бразилии.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.