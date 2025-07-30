В Азербайджане обсудили промежуточные итоги плана по макроэкономическим показателям

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам "Эффективное управление и макроэкономические показатели" в формате видеоконференции.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), в заседании приняли участие ответственные лица ЦБА, министерства финансов, министерства экономики, SOFAZ, Государственного комитета по статистике, министерства экологии и природных ресурсов, Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики.

На заседании были заслушаны отчеты о проделанной в первом полугодии работе по выполнению утвержденного плана действий Рабочей группы на текущий год. Отчеты охватывали такие вопросы, как обеспечение прозрачности бюджета, устойчивость долга, бремя государственного регулирования, денежно-кредитная свобода, индекс глобальных инноваций, а также эффективное управление природными ресурсами.

Руководитель Рабочей группы, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБА Азер Алескеров, подводя итоги обсуждений, отметил, что работа по реализации утвержденного плана действий должна быть продолжена. Он подчеркнул важность более эффективной коммуникации информации о достигнутых результатах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!