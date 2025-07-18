Ректор Азербайджанской спортивной академии встретился с послом Элином Сулеймановым (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Ректор Азербайджанской спортивной академии (АСА) Фуад Гаджиев провёл встречу с послом Азербайджана в Великобритании Элином Сулеймановым в Лондоне.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на официальные страницы посольства в социальных сетях.

Посол тепло поприветствовал ректора и сопровождающую делегацию, отметив высокую организацию встречи и выразив удовлетворение от диалога.

Главной темой обсуждения стала программа двойного диплома магистратуры по спортивному менеджменту, реализуемая совместно Азербайджанской спортивной академией и Университетом Ковентри (Великобритания).

Встреча была направлена на укрепление и развитие сотрудничества в сфере образования между двумя сторонами.