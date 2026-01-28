Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан стал страной-учредителем Совета мира

Политика Материалы 28 января 2026 05:27 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - «Устав Совета мира», созданный по инициативе Президента США Дональда Трампа, приветствовал Азербайджан в качестве страны-учредителя.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте организации в социальной сети X.

«Устав Совета мира приветствует Азербайджан в качестве одного из основателей нашей растущей международной организации», — отмечается в сообщении.

Напомним, что 22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа «Устав Совета мира», в которой принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

