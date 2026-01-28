Экспорт несырьевых товаров Ирана в Таджикистан вырос

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 декабря 2025 года) экспорт несырьевых товаров из Ирана в Таджикистан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года) вырос на 45,4% в денежном выражении и на 41% по весу.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, за 9 месяцев Иран экспортировал в Таджикистан несырьевых товаров на сумму около 295 млн долларов США и весом примерно 475 тыс. тонн.

Для сравнения, в аналогичный период прошлого года экспорт составлял около 203 млн долларов и 336 тыс. тонн.

Отмечается, что в указанный период Иран экспортировал в Таджикистан в основном нефтехимическую продукцию, изделия из стали, сельскохозяйственные и пищевые товары и прочее.

Согласно статистике, за 9 месяцев торговый оборот Ирана с Таджикистаном составил около 366 млн долларов США и примерно 514 тыс. тонн. Торговый оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 40,1% в денежном выражении и на 41,9% по весу.

Отметим, что, по данным Таможенной администрации Ирана, за 9 месяцев текущего иранского года общий экспорт товаров из Ирана составил около 41,2 млрд долларов и примерно 119 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт снизился на 5,78% в денежном выражении, но увеличился на 1% по весу.