Азербайджан играет стратегическую координирующую роль в Евразии — Эльнур Мамедов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11-12 июля заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов принял участие в международном мероприятии «Дубровникский форум – движущая сила перемен» в хорватском Дубровнике.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в рамках визита заместитель министра Эльнур Мамедов принял участие в панельной дискуссии Форума на тему «Соединяя Европу и Азию: пути к партнёрству и процветанию». В своём выступлении он отметил, что укрепление политических и экономических связей между Европой и Азией имеет стратегическое значение с точки зрения международной стабильности и устойчивого развития, и коснулся растущей роли Азербайджана как надёжного партнёра и устойчивого транспортно-логистического коридора между этими двумя континентами.

Заместитель министра подчеркнул, что Азербайджан вносит весомый вклад в межрегиональную интеграцию посредством инициированных им многосторонних проектов в сфере транспорта, энергетики и связи и играет стратегическую координирующую роль на евразийском пространстве.

В рамках форума заместитель министра Эльнур Мамедов встретился с главой делегации Китайской Народной Республики, специальным представителем по европейским делам Лу Шае.

На встрече были обсуждены отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, осуществленные в последние годы и подписанные документы о сотрудничестве.

Кроме того, в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Королевства Таиланд Рассом Джаличандрой состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах расширения двусторонних отношений между Азербайджаном и Таиландом. Были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы взаимопомощи на многосторонних площадках.