Президент Ильхам Алиев поздравил турецкий народ с самороспуском террористической группировки РПК

БАКУ/Trend/ - 12 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает в субботу Trend.

Президент Азербайджана, в частности, сердечно поздравил братский турецкий народ с самороспуском террористической группировки РПК и сложением ею оружия.

Глава нашего государства подчеркнул, что это важное событие является ярким торжеством проводимой в стране под руководством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана решительной политики, сильного лидерства, непоколебимой воли, национального единства и солидарности.

В ходе телефонного разговора Президент Ильхам Алиев расценил этот шаг, предпринятый на пути к достижению цели «Турция без терроризма», как важный поворотный момент, служащий миру и стабильности в регионе, и пожелал Турецкому государству и народу успехов в полной реализации принятого решения.