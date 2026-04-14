МВФ прогнозирует рост профицита текущего счета Азербайджана в 2026 году

БАКУ/Trend/ - Профицит текущего счета Азербайджана в 2026 году значительно увеличится, после чего снизится в следующем году, сообщает Trend со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно прогнозам, профицит текущего счета достигнет 9,7% ВВП в 2026 году по сравнению с 5,5% в 2025 году.

В 2027 году показатель, как ожидается, сократится до 5,4% ВВП.

МВФ также ожидает, что рост реального ВВП Азербайджана в 2026 году составит 2,2% против 1,4% в 2025 году, а в 2027 году ускорится до 2,5%.

Инфляция в стране прогнозируется на уровне 6% в 2026 году по сравнению с 5,6% в 2025 году, после чего в 2027 году ожидается ее снижение до 5,1%.