Еще 3 отчета от Банка ABB!

Банк ABB представил общественности еще три аналитических исследования-отчета, посвященных рынку труда страны, сектору розничной торговли в Азербайджане, а также рынку недвижимости города Баку.

В первом отчете Банка ABB о рынке труда анализируются текущее состояние рынка труда Азербайджана за 2024–2025 годы, влияние глобальных трендов на локальный рынок и ключевые социально-экономические показатели. В документе приведены интересные данные по регионам Азербайджана о численности рабочей силы, занятости и уровне заработной платы; выполнены классификации по видам деятельности, полу, возрасту, уровню образования и другим группам; представлено сопоставление рынка труда Азербайджана с другими странами.

Отчет по сектору розничной торговли — это второй материал Банка ABB по данной тематике. В нем определяется доля соответствующего сектора на потребительском рынке. Рассматриваются объем розничного товарооборота и его виды, товарные группы розничной торговли, индекс потребительских цен, географическая классификация; проводится анализ по населению; представлены ключевые показатели оборота электронной розничной торговли.

В четвертом отчете Банка ABB, посвященном анализу рынка недвижимости города Баку, отслеживаются основные тенденции на рынке недвижимости столицы за три квартала 2025 года.

Подготовка подобных исследований-отчетов, полезных для заинтересованных сторон, является широко используемой практикой многих зарубежных банков. В Азербайджане именно Банк ABB впервые применил такой подход. С исследовательскими отчетами Банка ABB, регулярно публикуемыми по различным направлениям, можно ознакомиться по ссылке.

