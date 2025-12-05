Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Баку проходит Азербайджано-Грузинский медиафорум

Общество Материалы 5 декабря 2025 10:38 (UTC +04:00)

Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ - В Баку начал работу Азербайджано-Грузинский медиафорум на тему "Роль медиа в формировании общественного доверия и информационная безопасность".

Как сообщает в пятницу Trend, на церемонии открытия мероприятия выступит исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов.

Первая панельная сессия в рамках форума будет посвящена теме "Укрепление экосистемы медиа для обеспечения информационной безопасности".

Планируется также проведение второй панельной сессии на тему "Сотрудничество в повышении профессионализма журналистов и медиаграмотности общества".

Новость обновляется

