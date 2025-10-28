Футбол и развлечения вместе — специальная скидка на пакет «Digiturk» от «CityNet TV»!

Новые абоненты «CityNet TV» теперь могут получить пакет «Digiturk» со специальной скидкой вместе с услугой TV Plus. В рамках кампании подключиться к пакету «CityNet TV Plus + Digiturk» можно всего за 19.99 манат в месяц вместо 26.99 манат.

Благодаря этому экслюзивному предложению для любителей футбола и развлечений, пользователи «CityNet TV» получают возможность одновременно наслаждаться захватывающими спортивными трансляциями и качественным отдыхом.

Абоненты смогут пользоваться этой скидкой в течение одного года (12 месяцев). Предложение действительно для клиентов, подключившихся до 31 декабря 2025 года.

Чтобы воспользоваться специальной скидкой, вы можете связаться по номеру *1177.

В рамках пакета «Digiturk» любители спорта могут смотреть футбольные матчи Турецкой Суперлиги и другие спортивные соревнования в высоком качестве на каналах «BeIN Sports International», «BeIN Sports 2», «BeIN Sports 3» и «BeIN Sports 4». А для любителей развлечений и кино предлагаются популярные каналы, такие как «BeIN Iz», «BeIN Gurme» и «BeIN Movies». Кроме того, каталог VoD, включающий более 1000 фильмов и сериалов различных жанров, предоставляет зрителям доступ к премиальному контенту. На «CityNet TV» вместе с «Digiturk» можно смотреть каналы, такие как «BluTV», «Setanta Sports», «Dizi Channel» и «FilmBox». Кроме того, пользователи могут легко получить доступ к популярным приложениям, таким как «YouTube», «Netflix», «Amazon Prime» и «Spotify», прямо через платформу.

Ведущий интернет-провайдер Азербайджана «CityNet», (торговая марка принадлежит ООО «Uninet»), предоставляет высокоскоростной интернет, телефонную связь и услуги цифрового телевидения. «CityNet» имеет широкую сеть обслуживания как в Баку так и в различных регионах Азербайджана. Более подробную информацию о компании можно найти на сайте www.citynet.az. ООО «Uninet» входит в состав «Azerconnect Group», которая является частью «NEQSOL Holding» — группы компаний, осуществляющей деятельность в различных сферах и странах.