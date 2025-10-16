БАКУ/Trend/ - Американо-Азербайджанская торговая палата (United States–Azerbaijan Chamber of Commerce, USACC) проведет Конференцию по торговле и бизнесу США-Азербайджан, посвящённую 30‑летию Палаты, сообщает Trend со ссылкой на USACC.

Конференция, запланированная на 9 декабря, соберёт высокопоставленных государственных чиновников, лидеров в сфере бизнеса, инвесторов и представителей финансового сектора для обсуждения следующего этапа экономического сотрудничества между США и Азербайджаном.

Отмечая своё 30‑летие, USACC рассматривает это мероприятие как своевременную возможность подвести итоги достигнутого, оценить текущие тенденции и сформулировать перспективную повестку, направленную на укрепление двусторонней торговли, инвестиций и инноваций.

С момента своего основания в 1995 году, USACC служит ведущей платформой по развитию коммерческих, экономических и культурных связей между двумя странами.

За три десятилетия USACC сыграла ключевую роль в содействии диалогу между государственным и частным секторами, стимулировании торговли, диверсификации бизнеса и расширении экономического сотрудничества между США и Азербайджаном.