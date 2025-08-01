Будут созданы соответствующие рабочие группы между 4SIM и Mastercard

БАКУ/Trend/ - Обсуждено подписание Меморандума о взаимопонимании по будущему сотрудничеству между 4SIM и компанией Mastercard.

Как сообщили Trend в центре анализа и координации четвёртой промышленной революции, обсуждение состоялось в ходе видеоконференции между исполнительным директором 4SIM Фаризом Джафаровым и вице-президентом компании Mastercard по Восточной Европе Энгином Яшаром.

В ходе встречи была представлена информация о деятельности 4SIM и реализуемых проектах, стороны обменялись мнениями по потенциалу сотрудничества.

В рамках обсуждений внимание было сосредоточено на возможностях сотрудничества в рамках программы подготовки к Индустрии 4.0, создании специального отдела в Центре Индустрии 4.0 при поддержке Mastercard, а также организации совместных просветительских мероприятий.

Стороны обсудили подписание меморандума о взаимопонимании по будущему сотрудничеству и договорились о создании соответствующих рабочих групп.