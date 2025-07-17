ТуранБанк приступил к реализации гарантийной сделки с Азиатским банком развития

ТуранБанк, один из ведущих банков финансового сектора Азербайджана, имеющий высокую репутацию на международных финансовых рынках, продолжает успешно сотрудничать с международными финансовыми институтами.

Так, в продолжение этих успешных сотрудничеств, Банк начал пользоваться Программой финансирования торговли и цепочки поставок (TSCFP) Азиатского банка развития. Указанный гарантийный механизм направлен на расширение возможностей импортно-экспортных операций, а также доступа к финансовым ресурсам для деловой среды Азербайджана, особенно в ненефтяном секторе. Следует отметить, что выделенные финансовые ресурсы служат устранению существующих рыночных пробелов, а также поддержке более масштабных инициатив, направленных на укрепление и диверсификацию экономики страны.

Это сотрудничество способствует региональной интеграции, развитию частного сектора и устойчивому экономическому росту в соответствии со стратегическими целями Азиатского банка развития. Для вашего сведения сообщаем, что в течение 2024 года в рамках Программы финансирования торговли и цепочек поставок Азиатского банка развития было поддержано более 27 600 транзакций на общую сумму 5,8 млрд долларов США в сотрудничестве с более чем 200 банками-партнерами в 45 странах мира.

С момента своего основания ТуранБанк, имеющий 22 филиала, постоянно развивается и занимает лидирующие позиции в финансовом секторе как по качеству, так и по количеству предоставляемых услуг. Банк является одним из основных участников финансового сектора Азербайджана, отличаясь стабильностью и надежностью. Подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить, позвонив в Информационный центр по телефону (012) 935, посетив официальный сайт ТуранБанк или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

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