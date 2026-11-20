БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 20 ноября направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.

Информацию об этом распространил Кабинет министров Азербайджана.

А. Асадов отметил, что с чувством глубокой скорби воспринял известие о человеческих жертвах и пострадавших в результате взрыва, произошедшего в жилом доме в городе Тбилиси.

Он выразил соболезнования премьер-министру Грузии, а также семьям и близким погибших.

Отметим, что 19 ноября в районе Поничала в Тбилиси в результате утечки природного газа произошёл взрыв на пятом этаже жилого дома. В результате обрушения части здания погибли 6 человек, ещё 5 получили ранения.

По имеющейся информации, причиной взрыва стал газовый водонагреватель.

В связи с трагедией 22 ноября в Грузии объявлен день траура.