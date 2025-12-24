Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева разделили праздничную радость проживающих в приюте Təmiz Dünya детей (ФОТО)

Азербайджан Материалы 24 декабря 2025 23:26 (UTC +04:00)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева разделили праздничную радость проживающих в приюте Təmiz Dünya детей (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - 24 декабря для детей, проживающих в приюте Təmiz Dünya, было организовано праздничное торжество.

Как сообщает Trend, в празднике приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева.

Деда Мороз и Снегурочка вместе со сказочными персонажами развлекали детей, участвовавших в празднике, подарив им приятные моменты.

С целью обеспечения удобных и безопасных поездок детей в школу руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева подарила центру новый автобус.

Затем Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева преподнесли детям подарки, разделили с малышами радость.

