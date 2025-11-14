Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Баку простились с известным журналистом Эмином Ибрагимовым (ФОТО)

Материалы 14 ноября 2025 22:16 (UTC +04:00)
В Баку простились с известным журналистом Эмином Ибрагимовым (ФОТО)

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - В Баку прошла церемония прощания с известным азербайджанским журналистом, репортером телеканала Euronews Эмином Ибрагимовым, трагически погибшим в дорожно-транспортном происшествии в Турции.

Как передает Trend, прощальная церемония состоялась в мечети Тезе Пир, где многие коллеги, друзья, общественные деятели и жители столицы пришли отдать дань уважения журналисту. По словам очевидцев, на церемонии присутствовало большое количество людей.

Эмин Ибрагимов был одним из наиболее ярких представителей азербайджанской журналистики. Его репортажи, особенно подготовленные в дни Отечественной войны 2020 года, получили высокую оценку за профессионализм, честность и преданность делу.

Редакция выражает соболезнования семье и близким Эмина Ибрагимова.

В Баку простились с известным журналистом Эмином Ибрагимовым (ФОТО)
