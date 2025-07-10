Путешественница из Филиппин впечатлена послевоенным развитием в Шуше

ШУША /Trend/ — Меня поразило то, насколько ваша страна преуспела в развитии после войны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала журналистам путешественница из Филиппин Джоза Мэй Ричардс во время визита в город Шуша.

«Для меня настоящее удовольствие находиться здесь сейчас, видеть, сколько было сделано для развития сельского хозяйства и инфраструктуры. Люди здесь невероятно стойкие — вы усердно трудитесь над восстановлением своей страны. С такой тяжелой историей за плечами особенно грустно вспоминать тех, кто пожертвовал собой ради мира. Конечно, как филиппинцы мы все искренне желаем мира во всем мире и надеемся, что он сохранится и в будущем», — сказала она.

Группу путешественников из 15 стран возглавляет основатель клуба MTP, американец Чарльз Вили.

В течение трех дней делегация проедет по маршруту: Физули — Ходжавенд — Шуша — Ханкенди — Ходжалы — Агдам — Кяльбаджар — Лачин — Зангилан — Джебраил.

Цель визита — ознакомиться с освобождёнными территориями в рамках так называемого "черного туризма" (black tourism) и масштабными восстановительными работами. Отметим, что за последние четыре года Карабах и Восточный Зангезур 13 раз посещали международные путешественники по линии крупнейших туристических клубов мира.