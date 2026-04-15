США сообщили о полном отсутствии судоходства из иранских портов в Ормузском проливе

БАКУ /Trend/ - В течение первых 24 часов блокады ни одно судно из иранского порта не прошло через Ормузский пролив.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Центрального командования США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Согласно информации, с тех пор шесть кораблей подчинились приказу США вернуться в иранский порт в Оманском заливе.

"Блокада распространяется беспристрастно на суда всех стран, входящие в иранские порты и прибрежные районы или выходящие из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе", - говорится в сообщении.