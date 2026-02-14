IFC предоставила финансовый пакет на развитие производства солнечного стекла и устойчивой промышленности в Турции

БАКУ/Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) предоставила финансовый пакет одному из ведущих мировых производителей стекла и химической продукции компании Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam), сообщает Trend со ссылкой на IFC.

Согласно информации, инвестиции направлены на модернизацию производственных мощностей Şişecam, рефинансирование существующей задолженности, привлечённой для финансирования нового завода по производству флоат- и солнечного стекла в Тарсусе, а также на укрепление оборотного капитала.

"Ключевым направлением финансирования является развитие производства листового и солнечного стекла в Тарсусе и Мерсине, включая инновационное солнечное стекло, в котором используется уникальная смесь сырья для повышения эффективности в солнечных энергетических установках. Эта инициатива способствует развитию решений в области возобновляемой энергетики и удовлетворению растущего спроса на солнечное стекло, а также повышает энергоэффективность действующих производственных мощностей. Инвестиции также направлены на укрепление показателей в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG).

В рамках кредитного соглашения, основанного на достижении целевых показателей, Şişecam будет работать над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI), связанных с увеличением представленности женщин на руководящих должностях, развитием разнообразия и инклюзивности, а также снижением экологического воздействия за счёт повышения эффективности использования водных ресурсов", - передает корпорация.

Также отмечается, что Şişecam насчитывает более 22 000 сотрудников на 43 производственных площадках в 12 странах, имея диверсифицированное присутствие в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и США.

Подчеркивается, что с 1970 года партнёрство с IFC способствовало расширению, устойчивости и инновационному развитию Şişecam, поддерживая создание рабочих мест, экспорт и устойчивое развитие в Турции и за её пределами.

"Cтратегическое сотрудничество IFC помогает Şişecam удовлетворять рыночный спрос и укреплять своё лидерство на глобальной арене. Финансовый пакет в размере 435 миллионов евро был организован IFC при участии консорциума ведущих международных банков, включая Industrial and Commercial Bank of China, Emirates NBD Bank, BNP Paribas, HSBC, Bank of Bahrain and Kuwait, ILX и Standard Chartered.

В дополнение к финансовому пакету и в поддержку дальнейшей финансовой устойчивости Şişecam, IFC также выступила якорным инвестором в новом семилетнем выпуске еврооблигаций Sisecam UK Plc на сумму 500 миллионов долларов США. После успешного размещения еврооблигаций на сумму 1,5 миллиарда долларов в 2024 году данная целевая поддержка поможет рефинансировать предстоящий платёж по еврооблигациям и укрепить оборотный капитал", - сообщает IFC.

Компания Şişecam была основана в 1935 году Türkiye İş Bankası с целью содействия промышленному развитию молодой Турецкой Республики. За десятилетия Şişecam превратилась из локальной инициативы в глобального игрока в стекольной и химической промышленности. Будучи единственной в мире компанией, работающей во всех ключевых сегментах стекольного производства, Şişecam входит в пятёрку крупнейших производителей в своих отраслях.