Президент Ильхам Алиев: Мы вступили в период мира, который, я надеюсь, будет вечным

Политика Материалы 14 февраля 2026 01:24 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

МЮНХЕН/ Trend/ - Подписание исторического документа в Белом доме в присутствии Президента Соединенных Штатов означает, что конфликт завершен и мы вступили в период мира, который, я надеюсь, будет вечным.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 в Мюнхене.

Напомнив, что Президент США подписал Совместную декларацию в качестве свидетеля, глава государства отметил, что с тех пор прошло более шести месяцев, и на границе с Арменией ситуация очень спокойная. Больше нет перестрелок, нет жертв, нет раненых.

