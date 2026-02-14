Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Процесс нормализации продвигается успешно

Политика Материалы 14 февраля 2026 01:26 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Ляман Зейналова
МЮНХЕН/ Trend/ - Насколько я знаю, Армения планирует провести референдум. И как только это будет сделано, не будет никаких препятствий для официального подписания мирного соглашения. Но я еще раз хотел бы подчеркнуть, что для Азербайджана мир уже достигнут.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 в Мюнхене.

«Процесс нормализации продвигается успешно. И я надеюсь, что как только эти юридические формальности будут завершены, мы достигнем официального мира», - отметил глава государства.

