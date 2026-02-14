Инвестиции частного сектора в промышленные парки Ирана возросли

БАКУ /Trend/ - В течение первых 10 месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 по 20 января 2026) количество подписанных контрактов по привлечению инвестиций частного сектора в промышленные парки Ирана увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта 2024 по 19 января 2025).

Как сообщает Trend, об этом на мероприятии по вводу в эксплуатацию промышленных предприятий в Иране сказал заместитель министра промышленности, горной добычи и торговли и председатель Организации малых предприятий и индустриальных парков (ISIPO) Реза Ансари.

По его словам, за 10 месяцев в Иране было подписано 2 388 соглашений по привлечению инвестиций частного сектора, тогда как в аналогичный период прошлого года – 2 001 соглашение.

Ансари отметил, что сегодня в ряде провинций Ирана вводятся в эксплуатацию предприятия в индустриальных парках и восстанавливается деятельность действующих объектов, что обеспечило сотни рабочих мест.

Отметим, что сегодня в Иране было введено в эксплуатацию 868 новых малых и средних промышленных предприятий, а 508 предприятий восстановили свою деятельность.

Кроме того, работы в рамках 398 проектов Организации малых предприятий и индустриальных парков завершены и они сданы в эксплуатацию. На эти цели было затрачено 66 триллионов риалов (примерно 51,4 миллиона долларов).